Главы МИД Украины и России встретятся в 10 марта в Анталье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС, что встреча дипломатов России и Украины планируется на полях дипломатического форума в Анталье. Во встрече примет участие министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.