01:36 08.03.2022
Главы МИД Украины и России встретятся в 10 марта в Анталье
Фото: МИД РФ, Twitter/Dmytro Kuleba
Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретятся 10 марта в Анталье, сообщает Zakon.kz.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС, что встреча дипломатов России и Украины планируется на полях дипломатического форума в Анталье. Во встрече примет участие министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.
Завершился третий раунд переговоров Украины и России
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