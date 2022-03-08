06:30 08.03.2022
YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева
Фото: Instagram/vrsoloviev
При попытке зайти на страницу программы Владимира Соловьева появляется сообщение о блокировке аккаунта Youtube за нарушение правил сообщества, сообщает Zakon.kz.
8 марта видеохостинг Youtube заблокировала канал «Соловьев Live» российского журналиста Владимира Соловьева.
При попытке зайти на страницу программы появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
Также был удален канал «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Сам Владимир Соловьев сообщил в Telegram, что выйдет в прямой эфир несмотря на «войну, которую объявили YouTube и Google».
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