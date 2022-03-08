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06:30 08.03.2022

YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева

Российский журналист Фото: Instagram/vrsoloviev
При попытке зайти на страницу программы Владимира Соловьева появляется сообщение о блокировке аккаунта Youtube за нарушение правил сообщества, сообщает Zakon.kz.

8 марта видеохостинг Youtube заблокировала канал «Соловьев Live» российского журналиста Владимира Соловьева.

При попытке зайти на страницу программы появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

Также был удален канал «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Сам Владимир Соловьев сообщил в Telegram, что выйдет в прямой эфир несмотря на «войну, которую объявили YouTube и Google».

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