07:47 08.03.2022
Россия стала страной с самым большим количеством санкций
Фото: pixabay
Больше всего санкций в отношении России ввели США, Канада, Швейцария, ЕС и Франция. Значительная часть этих ограничений – индивидуальные, сообщает Zakon.kz.
Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает РИА Новости.
По данным сервиса слежения за санкциями Castellum.AI, всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Россия значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.
Больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений – индивидуальные.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.