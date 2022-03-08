Россия стала страной с самым большим количеством санкций

Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает РИА Новости.

По данным сервиса слежения за санкциями Castellum.AI, всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Россия значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.

Больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений – индивидуальные.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.