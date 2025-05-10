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Мир

Зеленский ввел санкции против четырех стран

Президент, Зеленский, Украина, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 06:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
9 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 74 компаний, зарегистрированных в России, Китае, Иране и Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, санкции введены против металлургических, машиностроительных, авиастроительных и химических предприятий, а также ряда конструкторских бюро.

Под санкции подпали 58 физических лиц сроком на 10 лет. Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также лишение всех украинских госнаград.

Министерства и ведомства Украины регулярно ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения.

Ранее французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам из-за парада 9 Мая.

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Аксинья Титова
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