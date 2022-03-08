77 заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 26,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 5,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 18,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 303 925 случаев.
278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 0,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 30,
в Актюбинской области – 21,
в Алматинской области – 14,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 102,
в Карагандинской области – 25,
в Костанайской области – 21,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 18,
в СКО – 29,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 277 390 человек.