77 заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 26,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 5,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 18,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 925 случаев.

278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 0,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 21,

в Алматинской области – 14,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 102,

в Карагандинской области – 25,

в Костанайской области – 21,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 18,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 277 390 человек.