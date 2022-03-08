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08:00 08.03.2022

77 заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на 64 заболевших меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 26,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 5,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 3,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в СКО – 18,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 925 случаев.

278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 0,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 30,

  • в Актюбинской области – 21,

  • в Алматинской области – 14,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 102,

  • в Карагандинской области – 25,

  • в Костанайской области – 21,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 18,

  • в СКО – 29,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 277 390 человек.

Данияр Кунафин
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