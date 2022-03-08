Красота полета: как прошел чемпионат Казахстана по фристайлу-могулу

На склонах Шымбулака на разных трассах в борьбу за звание сильнейшего вышли казахстанские спортсмены, выступающие в разных видах фристайла и сноуборда.

Пока на вершине 3200 м проходили открытые соревнования на самые крутые трюки в полетах и скольжениях среди лыжников и сноубордистов в дисциплинах Big Air и Freeski, на другом склоне состоялся не менее зрелищный чемпионат Казахстана по фристайлу-могулу.

Фото предоставлено Юлией Галышевой

Побороться за звание сильнейшего на старт вышли практически все члены национальной сборной и не только.

Фото предоставлено Юлией Галышевой

Как объяснила главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина, лидеры команды – титулованные Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд – из-за обострения травм досрочно закончили сезон по рекомендации врача.

Но они не остались без дела и попробовали себя в новом качестве. Дмитрий Рейхерд был одним из судей, а Юлия Галышева стала техническим делегатом трассы.

Фото предоставлено Юлией Галышевой

К слову, сама Круглыхина вместе с членом тренерского штаба Дмитрием Бармашовым отвечала за хронометраж, другой член тренерского штаба – Акжол Заманбеков – также вошел в число судей.

Фото предоставлено Юлией Галышевой

В женской части соревнований на старт вышли 10 спортсменок, в мужской – 18 атлетов.

Фото предоставлено Юлией Галышевой

Пьедестал почета заняли атлеты, входящие в национальную сборную.

Среди мужчин победил Павел Колмаков, серебро завоевал Олег Цинн, бронзу выиграл Сергей Романов.

Чемпионкой Казахстана среди женщин стала Аяулым Амренова, серебро завоевала Олеся Граур, тройку призеров замкнула Анастасия Городко.

Фото предоставлено Юлией Галышевой

На этом сезон у фристайлистов-могулистов не заканчивается. По словам Елены Круглыхиной, в ближайших планах выступление на трех этапах Кубка мира – в Италии (Чиеза Валмаленко) и Франции (Межёв). Также 25-28 марта казахстанцы выступят на юниорском чемпионате мира в Италии (Чиеза Валмаленко)

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