Красота полета: как прошел чемпионат Казахстана по фристайлу-могулу
На склонах Шымбулака на разных трассах в борьбу за звание сильнейшего вышли казахстанские спортсмены, выступающие в разных видах фристайла и сноуборда.
Пока на вершине 3200 м проходили открытые соревнования на самые крутые трюки в полетах и скольжениях среди лыжников и сноубордистов в дисциплинах Big Air и Freeski, на другом склоне состоялся не менее зрелищный чемпионат Казахстана по фристайлу-могулу.
Фото предоставлено Юлией Галышевой
Фото предоставлено Юлией Галышевой
Но они не остались без дела и попробовали себя в новом качестве. Дмитрий Рейхерд был одним из судей, а Юлия Галышева стала техническим делегатом трассы.
Фото предоставлено Юлией Галышевой
Фото предоставлено Юлией Галышевой
Фото предоставлено Юлией Галышевой
Среди мужчин победил Павел Колмаков, серебро завоевал Олег Цинн, бронзу выиграл Сергей Романов.
Чемпионкой Казахстана среди женщин стала Аяулым Амренова, серебро завоевала Олеся Граур, тройку призеров замкнула Анастасия Городко.
Фото предоставлено Юлией Галышевой
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.