Казахстан завершил выступление на Олимпиаде по фристайл-могулу

Павел Колмаков, лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу, завершил выступление на Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский спортсмен выбыл в 1/8 финала, уступив трехкратному призеру ОИ Микаэлю Кингсбери из Канады, сообщили в НОК РК.

Перед этим в 1/16 финала соревнований по параллельному могулу казахстанец уверенно выиграл у Артура де Вилокура (Франция).

Таким образом, сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на Олимпиаде-2026.

