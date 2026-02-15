#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Казахстан завершил выступление на Олимпиаде по фристайл-могулу

фристайл-могул, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 15:31 Фото: НОК РК / Тұрар Қазанғапов
Павел Колмаков, лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу, завершил выступление на Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский спортсмен выбыл в 1/8 финала, уступив трехкратному призеру ОИ Микаэлю Кингсбери из Канады, сообщили в НОК РК.

Перед этим в 1/16 финала соревнований по параллельному могулу казахстанец уверенно выиграл у Артура де Вилокура (Франция).

Таким образом, сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на Олимпиаде-2026.

График выступлений сборной Казахстана на Олимпиаде 15 февраля читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026
19:03, 11 февраля 2026
Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026
Казахстанец Колмаков получил шанс побороться за медали Олимпиады-2026
16:56, 10 февраля 2026
Казахстанец Колмаков получил шанс побороться за медали Олимпиады-2026
Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайл-могулу
15:10, 09 марта 2024
Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайл-могулу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
16:21, Сегодня
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
16:03, Сегодня
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
Казахстанский биатлонист отыграл девять мест в гонке преследования на ОИ-2026
15:53, Сегодня
Казахстанский биатлонист отыграл девять мест в гонке преследования на ОИ-2026
Казахстанец Павел Колмаков завершил выступление на ОИ в параллельном могуле
15:12, Сегодня
Казахстанец Павел Колмаков завершил выступление на ОИ в параллельном могуле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: