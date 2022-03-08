22 тысячи тенге тратят мужчины на подарки к 8 марта – опрос

Несмотря на исторический подтекст Международного женского дня (борьба за эмансипацию женщин), в нашей стране принято относиться к 8 марта как к празднику весны, женственности и красоты. Не согласны с этим утверждением 3% опрошенных. Такие результаты показал опрос Picodi.

100% опрошенных женщин отметили, что получают подарки на 8 марта от родных и близких, а 7 из 10 трудоустроенных казахстанок принимают поздравления еще и от коллег по работе.

Самыми желанными подарками по случаю 8 марта женщины считают деньги (69%), духи (63%) и косметику (54%). А вот меньше всего казахстанкам хотелось бы получить в подарок алкоголь (50%), нижнее белье (44%) и открытку (38%).

Вне зависимости от своих желаний, чаще всего и от коллег, и от родных женщины получают цветы и конфеты.

При этом средняя цена подарка, полученного на работе, выше, чем от близких: 22 100 тенге и 17 000 тенге соответственно.

Среди женщин также принято поздравлять друг друга с Международным женским днем.

Чаще всего они поздравляют родных (88%), но и подруги с коллегами не обходятся без внимания: 63% и 31% соответственно.

Друг другу казахстанки дарят прежде всего косметику (63%), а потом уже цветы (56%) и конфеты (44%). А средняя сумма, которую они готовы потратить на подарок, равна 12 тыс. тенге.

Несмотря на то, что основное внимание 8 марта приковано к женщинам, обязанность по созданию праздничной атмосферы ложится на плечи мужчин.

Чаще всего они предпочитают порадовать свою «вторую половинку» (43%) и родных (78%).

В вопросе подарков можно предположить, что мужчины не знают ответа на вопрос «чего хочет женщина?», потому что чаще всего дарят цветы (70%), которые лишь на пятом месте желанных подарков по мнению самих женщин.

Также в Топ-5 подарков от мужчин на 8 марта попали конфеты (43%), украшения (39%), открытка (30%) и духи (26%). А тратят мужчины в среднем 22 200 тенге.

Большинство респондентов-мужчин (48%) выполняют домашние обязанности, такие как готовка и уборка, не только 8 марта. А 13% не утруждают себя в этот день.