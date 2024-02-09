Как казахстанцы отдохнут в марте 2024 года

Фото: Zakon.kz

В Казахстане в марте 2024 года отмечаются два государственных праздника: Международный женский день и Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

Международный женский день, 8 Марта, выпадает на пятницу. В итоге казахстанцы отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 8, 9 и 10 марта (пятница, суббота, воскресенье);

при шестидневной рабочей неделе – два дня: 8 и 10 марта (пятница, воскресенье). Наурыз мейрамы казахстанцы будут праздновать целых пять дней: при пятидневной рабочей неделе – пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник). День отдыха с субботы переносится на понедельник;

при шестидневной рабочей неделе – четыре дня: 21, 22, 23 и 24 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Фото: Zakon.kz Всего в марте при пятидневной рабочей неделе 14 выходных дней и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе – 9 выходных дней и 22 рабочих дня.

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