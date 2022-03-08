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13:55 08.03.2022

Талибы поздравили женщин с 8 Марта

Афганистан девушка Талибан Фото: pixabay
Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи отметил, что власти страны надеются создать «достойные и благоприятные условия для проживающих в государстве женщин», сообщает Zakon.kz.

Власти Афганистана поздравили женщин с 8 Марта. Поздравление в Twitter опубликовал представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Пусть 8 Марта, Международный женский день, будет благоприятным для всех женщин.Абдул Кахар Балхи

В заявлении отмечается, что военная активность «пагубно отразилась на жизни женщин» Афганистана.

Правительство страны надеется создать «достойные и благоприятные условия для проживающих в государстве женщин».

После того как в Афганистане к власти пришло движение «Талибан» (запрещенная в Казахстане террористическая организация), женщины страны неоднократно проводили акции протеста. Активистки призывали власти к соблюдению прав женщин и пригрозили, что в противном случае будут носить мужскую одежду.

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