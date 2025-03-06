Женщин-ветеранов ВОВ поздравили с 8 Марта в Алматы

В канун Международного женского дня военнослужащие Алматинского гарнизона навестили двух женщин, прошедших Великую Отечественную войну, сообщает Zakon.kz.

Фронтовиков Ольгу Савенко и Екатерину Баранову поздравили начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи генерал-майор Нуртас Кабаков, начальник департамента по делам обороны Алматы полковник Талгат Озехан, а также председатель алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" полковник в отставке Тулеген Мустафин.

Женщинам передали поздравительный адрес от министра обороны, а также вручили памятные подарки. Под звуки военного оркестра для них прозвучали песни военных лет.

Фото: Пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: Пресс-служба Алматинского гарнизона

Ветераны в свою очередь делились с гостями воспоминаниями, рассказывали о военных буднях и о том, как после Победы строили новую жизнь.

"Подвиг наших ветеранов – это основа патриотизма, пример мужества и стойкости для всех поколений. Они с честью прошли через тяжелейшие испытания войны. Сегодня наш долг – окружить их заботой, выразить глубокую благодарность и сохранить память об их самоотверженном труде", – отметил начальник военного вуза генерал-майор Нуртас Кабаков.

В июне этого года Екатерина Александровна Баранова отметит свой вековой юбилей. Родившись в Курской области, она с юных лет стремилась помогать людям и поступила в медицинский техникум. В 1943 году ее призвали в армию и направили в госпиталь, где она спасала жизни раненых солдат. Победу встретила в Чехословакии, а после войны вместе с мужем переехала в Алма-Ату. Долгие годы Екатерина Александровна работала медсестрой.

Фото: Пресс-служба Алматинского гарнизона

Ольга Андреевна Савенко 9 мая отметит не только День Победы, но и свой 102-й день рождения. Она родилась в Алма-Ате в 1923 году. В 18 лет окончила Ленинградское военное училище связи и сразу же отправилась на фронт. В составе 109-го отдельного полка связи Первого Белорусского фронта она прошла боевой путь до самого Берлина. После войны вернулась в родной город, где более 57 лет проработала на телеграфе, а на заслуженный отдых вышла лишь в 73 года.

Фото: Пресс-служба Алматинского гарнизона

Сегодня в Алматы проживают 24 ветерана Великой Отечественной войны, среди них – шесть женщин-фронтовиков.

Военнослужащие Алматинского гарнизона регулярно навещают ветеранов, оказывая им поддержку и внимание, отмечают в пресс-службе.