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14:17 08.03.2022

Жесткий разговор с судьей: немецкого теннисиста наказали

АТР Фото: pixabay
Теннисист из Германии Александр Зверев узнал, какое наказание его ждет за агрессивный разговор с судьей во время одного из матчей, передает Zakon.kz.

23 февраля Александр Зверев, выступая в парном турнире вместе с бразильцем Марсело Мело на турнире АТР в Акапулько, после проигрыша британо-финской паре Ллойд Гласспул – Харри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10) подошел к арбитру встречи.

Немецкий теннисист не просто выкрикивал претензии судье, но и при этом ударил ракеткой по судейской вышке.

Инцидент рассмотрели в ATP и немедленно отстранили Зверева от соревнований в одиночном разряде на том же турнире. Вдобавок Зверев получил штраф.

Но на этом история не закончилась. По итогам рассмотрения дела Зверева АТР приняла решение дисквалифицировать его на восемь недель условно за неспортивное поведение. Теннисисту определили испытательный срок до 23 февраля 2023 года.

Входящий в Топ-3 мирового рейтинга спортсмен может обжаловать решение о дисквалификации до 11 марта.

Если решение останется в силе, Зверев может пропустить несколько турниров и получить дополнительный штраф в размере 25 тыс. долларов при повторном правонарушении.

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