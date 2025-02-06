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Все о теннисе

Александр Бублик рассказал, сколько денег нужно теннисисту в год

Александр Бублик рассказал, какое финансирование в год необходимо теннисисту, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 21:07 Фото: Instagram/bublik
Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, какое финансирование в год необходимо теннисисту для выступлений, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Витя Кравченко".

– Я заключил контракт с Казахстаном, поменял документы, флаг. Мне в России не хватало масштабов. Я понимал, сколько стоит год теннисиста в плане финансов.

– Сколько необходимо теннисисту в год?

– Теннисисту того уровня, каким я был на момент перехода, где-то 150-200 тыс. долларов. В России мне наличных денег не поступало, оплачивали только билеты на соревнования.

Отметим, что журналисты провели со спортсменом несколько дней в Гатчине и Монако.

Ранее Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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