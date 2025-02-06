Александр Бублик рассказал, сколько денег нужно теннисисту в год

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Витя Кравченко".

– Я заключил контракт с Казахстаном, поменял документы, флаг. Мне в России не хватало масштабов. Я понимал, сколько стоит год теннисиста в плане финансов.

– Сколько необходимо теннисисту в год?

– Теннисисту того уровня, каким я был на момент перехода, где-то 150-200 тыс. долларов. В России мне наличных денег не поступало, оплачивали только билеты на соревнования.