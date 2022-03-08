Митинг за участие женщин в политике проходит в Алматы

8 марта в Алматы проходит согласованный мирный митинг, посвященный участию женщин в управлении делами государства.

Фото: Zakon.kz

По сообщению корреспондента Zakon.kz, на митинге присутствовало около 200 человек, их количество увеличивается.

Фото: Zakon.kz

Участники митинга высказывались за создание партий, движений и профсоюзов, увеличение количества женщин в политической жизни Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, демонстранты выступали против домашнего насилия.