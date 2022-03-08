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14:59 08.03.2022

Митинг за участие женщин в политике проходит в Алматы

феминистки Алматы Фото: Zakon.kz
Участники митинга высказывались за создание партий, движений и профсоюзов, увеличение количества женщин в политической жизни Казахстана, а также против домашнего насилия, сообщает Zakon.kz.

8 марта в Алматы проходит согласованный мирный митинг, посвященный участию женщин в управлении делами государства.

Алматы феминистки

Фото: Zakon.kz

По сообщению корреспондента Zakon.kz, на митинге присутствовало около 200 человек, их количество увеличивается.

Казфем Алматы

Фото: Zakon.kz

Участники митинга высказывались за создание партий, движений и профсоюзов, увеличение количества женщин в политической жизни Казахстана.

8 марта Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, демонстранты выступали против домашнего насилия.

8 марта Алматы

Фото: Zakon.kz

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