14:59 08.03.2022
Митинг за участие женщин в политике проходит в Алматы
Фото: Zakon.kz
Участники митинга высказывались за создание партий, движений и профсоюзов, увеличение количества женщин в политической жизни Казахстана, а также против домашнего насилия, сообщает Zakon.kz.
8 марта в Алматы проходит согласованный мирный митинг, посвященный участию женщин в управлении делами государства.
По сообщению корреспондента Zakon.kz, на митинге присутствовало около 200 человек, их количество увеличивается.
Фото: Zakon.kz
Участники митинга высказывались за создание партий, движений и профсоюзов, увеличение количества женщин в политической жизни Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Кроме этого, демонстранты выступали против домашнего насилия.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz