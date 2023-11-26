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"Скажем нет миру животных": в Алматы прошел митинг против домашнего насилия

митинг против насилия Фото: Zakon.kz
В Алматы прошел санкционированный митинг против домашнего насилия "Скажи нет миру животных", орагнизаторами которого выступило молодежное движение "Жаңа адамдар", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в сквере за кинотеатром Сарыарка собралось около 500 человек. Всем участникам митинга на входе выдавали специальные шарфы желто-фиолетового цвета с главным месседжем "Скажи нет миру животных".

митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

Лидер движения "Жаңа адамдар" Асель Баденова рассказала нашему корреспонденту, что они подавали разрешение на проведение мирного митинга несколько раз.

"Основная тема нашего митинга – "Скажи нет миру животных". Мы выбрали именно эту формулировку, потому что те люди, которые убивают и поднимают на кого-то руку, мыслят как животные – инстинктами. Но это никак не относится к самим животным. Мы говорим о том, что люди, которые мыслят инстинктами, как раз-таки ничем не отличаются от животных. Но люди должны здесь больше думать и иметь уважение друг к другу, ведь именно этим мы и отличаемся от животных", – сказала Асель Баденова.

митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

Она подчеркнула, что сегодня участники митинга пришли сюда не требовать, а лишь в очередной раз обратить внимание общества на проблему домашнего насилия.

"Мы здесь ничего не требуем. Мы призываем людей задуматься о том, что все-таки нужно начать с себя, поставить точку в истории с насилием. Как только мы начнем сами меняться, начнем друг друга уважать, слышать слово "нет", это уже будет большой шаг к тому, чтобы насилия в стране стало меньше", – подчеркнула она.
митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

"Сегодня мы говорим не только о насилии в отношении женщин. К сожалению, насилию в Казахстане подвергаются и мужчины, дети, старики. Конечно, по статистике женщины больше подвергаются насилию, но мы сейчас говорим обо всех", – заявила лидер движения "Жаңа адамдар" Асель Баденова.

Также сегодня здесь присутствовал брат погибшей Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды. На сцену он вышел с фотографией своей погибшей сестры.

митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

"Это моя сестренка Салтанат. За последние две недели наша жизнь кардинально изменилась. Я видел столько боли, страха, выслушал столько историй девушек, которые сейчас находятся в беде. И уже никогда не смогу забыть, в каком ужасе мы живем. К сожалению, так устроен наш мир. Поэтому необходимо брать в свои руки, брать под свой контроль общественности и народа формирование новых законов. Особенно в части борьбы с домашним насилием", – сказал Айтбек Амангельды.

По его словам, в первую очередь каждый должен начать с самого себя – открыто говорить о случаях домашнего насилия, обращаться за помощью: "Пока мы все молчим, ничего не изменится".

"Вечерами я езжу по городу, смотрю на дома и представляю, в скольких квартирах сейчас происходит насилие над женщинами, о котором мы не знаем. А зачастую знаем и просто проходим мимо. Каждый раз, не помогая нуждающимся, мы теряем частичку души", – добавил он.
митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

"Мы с семьей не выбирали этот путь. Но сейчас мы полностью погружены в эту историю, во все, что происходит. Мы потеряли так много, испытали невероятную боль. И больше всего в этом состоянии мы хотим, чтобы никто и никогда не почувствовал то, что чувствуем мы. Давайте не подводить друг друга и помогать", – заключил Айбек Амангельды.
митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

В завершение участники акции развесили плакаты с известными случаями бытового насилия на манекены в решетках.

митинг против насилия

Фото: Zakon.kz

9 ноября стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

10 ноября в МВД прокомментировали задержание экс-министра. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов подтвердил, что в отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные действия.

О задержании второго подозреваемого по делу об убийстве супруги Бишимбаева в Департаменте полиции Астаны сообщили 12 ноября.

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