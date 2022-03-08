Головкин опубликовал фото с тренировок перед боем с Муратой

GGG (41-1-1, 36 КО) проведет очередную защиту титула 9 апреля. Его соперником станет обладатель пояса WBA Super японец Рио Мурата (16-2, 13 КО), бой пройдет в японской Сайтаме на стадионе Saitama Super Arena.

Сейчас Головкин находится в Калифорнии, в тренировочном лагере.

На новом фото Геннадий Головкин продемонстрировал свою великолепную физическую форму и готовность не только к бою с Муратой, но и к последующему поединку с мексиканским чемпионом мира Саулем Канело Альваресом 17 сентября.

Фото Головкина оценили не только болельщики, пожелавшие казахстанцу удачи и побед. О спортивной форме GGG высказался российский боксер Мурат Гассиев и турецкий кикбоксер Тайфун Озджан.

Другой казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) пожелал соотечественнику удачи.

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