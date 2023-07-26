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Хорошо дома – Геннадий Головкин поделился первым фото после возвращения в Казахстан

Поделился первым фото после возвращения в Казахстан Фото: Instagram/gggboxing
Экс-чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин опубликовал в соцсетях первое фото в Казахстане, сообщает Zakon.kz

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Он выложил фотографию, где перед ним на столе стоят национальные казахские блюда и в геолокации Instagram отметил Казахстан.

Фотографию чемпион подписал "Хорошо дома!".


Двумя днями ранее боксер Султан Заурбек опубликовал фото с Геннадием Головкиным и подписал его "Возвращаемся домой".

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