Томирис, ханша Бопай, Алия Молдагулова – великие женщины Степи

Истории известны случаи, когда из хрупких и нежных девушек получались отменные полководцы, воины и правительницы с таким авторитетом, которому позавидовал бы любой мужчина. Великая степь не осталась в стороне и подарила вольному народу не менее великих девушек, которые оставили свой след в истории.

Царица Томирис – первые племена, населявшие казахские степи, не были исключительно патриархальными – женщины в сакском обществе занимали почетное положение и имели право брать власть в свои руки. Известнейшей правительницей саков-массагетов была Томирис. Легенды и сказания воспевают ее красоту, ум, проницательность и исключительные лидерские качества. В 13 лет Томирис успешно орудовала мечом, копьем и луком; на скачках и соревнованиях будущая царица брала первенство. Она создала мощную армию, в рядах которой были и тысячи женщины. Персидский царь Кир предлагал Томирис стать его женой и объединить саков с персами. Томирис отказала ему дважды, после чего началась кровопролитная война между массагетами и армией Кира. В одном из сражений пленили сына Томирис Спаргаписа – вскоре он умер в плену. Царица жестоко отомстила врагу – ее армия разгромила персов. Томирис встретилась с Киром в открытом бою и отсекла ему голову.

Рабия Султан-бегим – принцесса из династии Тимуридов, дочь Улугбека, правнучка эмира Тимура. Она считалась самой красивой женщиной Востока. Рабия стала символом не просто красоты, но также мира и согласия – она была выдана замуж за Абулхаир хана, первого хана государства кочевых узбеков. Благодаря ей две воюющие династии заключили мир. Рабия была четвертой женой Абулхаира, но пользовалась большим авторитетом, чем ее соперницы. Ее любили и уважали, она занималась благотворительностью и устраивала празднества для простых людей. Рабия Султан родила Абулхаиру трех сыновей. На могиле Рабии в XV веке был построен мавзолей, который является культурной ценностью современного Казахстана.

Ханша Бопай – старшая и любимая жена хана Младшего жуза Абулхаира. Она была одной из самых влиятельных женщин в истории Казахского ханства – во время правления сына она носила титул «Хан-ана». Она была красива, умна и властна. Ханша Бопай была не только матерью наследников Абулхаира, но также его советчицей и помощницей. У нее была своя печать, она принимала участие в курултаях и высказывала свое мнение относительно общественно-политических дел. Это был феномен для патриархального строя казахского ханства. Именно с поддержки и одобрения Бопай Абулхаир хан просил подданства России. Более того, она одной из первых поставила свою печать на договоре о протекторатстве. Ханша Бопай пережила своего мужа на 32 года. По преданиям, она отомстила султану Бараку – виновнику гибели Абулхаира.

Гаухар – девушка-батыр. Настоящее имя Гаухар – Майсара, она была сестрой батыра Малайсары и женой знаменитого Кабанбай батыра. Гаухар была известна по всей Степи, о ней слагали легенды еще при жизни. С детства Гаухар была лучшей в стрельбе и в воинском ремесле. Наравне с мужчинами она сражалась против джунгар вместе со своим мужем Кабанбай батыром, Богенбай батыром и братом Малайсары. Однажды отряд Гаухар попал в засаду, в отчаянной схватке девушка-батыр вырвалась из окружения и принесла важные сведения о враге. Они стали решающими в сражении на Алаколе в 1725 году. Гаухар повсюду сопровождала своего мужа, а став матерью, она вырастила не менее воинственную дочь Назым, которую отправила на войну.

Алия Молдагулова – снайпер 54-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии второго Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза. В возрасте 17 лет Алия добровольно отправилась на фронт. Обучилась в школе снайперской подготовки и в 1943 году приняла воинскую присягу. На официальном счету у Алии 78 уничтоженных солдат и офицеров вражеской армии. В 1944 году во время битвы вблизи города Новосокольники был убит командир роты Молдагуловой. Она первой ринулась в атаку, уничтожила вражеский миномет гранатами, но осколок попал ей в руку. Девушка была убита во время рукопашного боя с немецким офицером, но и сама успела уничтожить его. Подвиг Алии стал примером мужества и отваги казахской девушки, которая отдала жизнь за Родину. В июне 1944 года Алия Молдагулова была посмертно награждена званием Героя Советского Союза.