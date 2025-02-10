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"Игра великой степи": в Алматы пройдет уникальная фотовыставка о кокпаре

Алматы, выставка, кокпар, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 13:44 Фото: Instagram/nikitabassov
С 4 по 30 марта 2025 года в Центральном выставочном зале Алматы пройдет фотовыставка "Игра великой степи" фотографа Никиты Басова. Этот проект посвящен кокпару – древней казахской игре, в которой соединились мужество, азарт и многовековые традиции степных наездников, сообщает Zakon.kz.

По словам самого Никиты Басова, идея снять серию о национальных видах спорта появилась давно, но именно кокпар поразил его своей динамикой, мощью и зрелищностью.

Фото: Instagram/nikitabassov

Фотограф не просто фиксировал моменты соревнований, он глубоко погрузился в атмосферу игры: побывал на турнирах в Кызылорде, Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях, общался со спортсменами, работал в экстремальных условиях, чтобы запечатлеть лучшие кадры.

"Кокпар – это не просто спорт, а настоящий бой, проверка силы, выносливости и мастерства. По уровню накала он не уступает регби или даже футболу".Никита Басов.

всадник и лошадь, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 13:44

Фото: Instagram/nikitabassov

Кто такой Никита Басов?

Никита Басов – один из самых известных спортивных фотографов Казахстана. За 20 лет работы он снимал крупнейшие соревнования, включая Олимпийские игры, сотрудничал с международными изданиями, а с 2019 года является фотографом National Geographic Qazaqstan. За свой вклад в развитие фотоискусства он удостоен престижных наград, в том числе Евразийской международной премии.

Никита Басов. Фото: Instagram/nikitabassov

Что делает выставку особенной?

Этот проект – первый в карьере Басова, посвященный традиционным видам спорта Казахстана. Почти год он собирал материал, чтобы показать кокпар не только в динамике, но и через образы его участников.

Фото: Instagram/nikitabassov

Впервые часть фоторабот выполнена в студийном формате – это портреты наездников в национальной экипировке.

"Я хочу, чтобы наши традиции были представлены современно, чтобы их увидели и в Казахстане, и за его пределами", – пояснил фотограф.

Выставка организована на личные средства Басова. Он признается, что для него это не просто проект, а миссия – рассказать о казахской культуре через фотографию.

Фото: Instagram/nikitabassov

Как посетить?

Выставка пройдет с 4 по 30 марта 2025 года в Центральном выставочном зале Алматы. Это уникальная возможность увидеть кокпар глазами профессионального фотографа, прочувствовать его мощь и энергию.

Фото: Instagram/nikitabassov

Интересные факты о кокпаре

Многие казахские деятели культуры посвящали свои произведения кокпару. Например, писатели Дукенбай Досжанов и Молдахмет Каназов, певец Орынбай Назарбек. В 2007 году вышла настольная игра "Кокпар. Смелые всадники".

В 2014 году в Казахстане была выпущена памятная серебряная монета "Кокпар" достоинством 500 тенге. Тогда же выпустили памятную монету из нейзильбера номиналом 50 тенге. Из-за ограниченного тиража эти монеты стали настоящими подарками для коллекционеров и любителей кокпара.

Андрей Валентинов
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