Малайзия открывает границы для привитых от КВИ иностранцев

Как пишет ТАСС, теперь иностранцы смогут прибывать в страну и не проходить обязательный карантин.

По словам главы правительства, для этого «необходимо быть полностью вакцинированным, иметь отрицательный результат ПЦР-теста и сдать экспресс-тест в течение 24 часов после прибытия».

Правительство Малайзии закрыло границы в марте 2020 года. Примерно 98% совершеннолетних жителей страны полностью вакцинированы. Минздрав разрешил использование девяти вакцин, в том числе российского «Спутник V».