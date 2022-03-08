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16:22 08.03.2022

Малайзия открывает границы для привитых от КВИ иностранцев

чайная плантация Фото: pixabay
Премьер-министр Исмаил Сабри Якоб заявил, что власти Малайзии полностью открывают границы для иностранных туристов с 1 апреля, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, теперь иностранцы смогут прибывать в страну и не проходить обязательный карантин.

По словам главы правительства, для этого «необходимо быть полностью вакцинированным, иметь отрицательный результат ПЦР-теста и сдать экспресс-тест в течение 24 часов после прибытия».

Правительство Малайзии закрыло границы в марте 2020 года. Примерно 98% совершеннолетних жителей страны полностью вакцинированы. Минздрав разрешил использование девяти вакцин, в том числе российского «Спутник V».

Елена Беляева
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