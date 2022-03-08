16:22 08.03.2022
Малайзия открывает границы для привитых от КВИ иностранцев
Фото: pixabay
Премьер-министр Исмаил Сабри Якоб заявил, что власти Малайзии полностью открывают границы для иностранных туристов с 1 апреля, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, теперь иностранцы смогут прибывать в страну и не проходить обязательный карантин.
По словам главы правительства, для этого «необходимо быть полностью вакцинированным, иметь отрицательный результат ПЦР-теста и сдать экспресс-тест в течение 24 часов после прибытия».
Правительство Малайзии закрыло границы в марте 2020 года. Примерно 98% совершеннолетних жителей страны полностью вакцинированы. Минздрав разрешил использование девяти вакцин, в том числе российского «Спутник V».