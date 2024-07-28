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Малайзия решила вступить в БРИКС и отправила заявку

Малайзия планирует вступить в БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 19:58 Фото: pixabay
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что страна направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости.

"Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера", – говорится в заявлении премьера.

Ранее сообщалось, что за год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов.

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