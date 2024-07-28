Малайзия решила вступить в БРИКС и отправила заявку
Фото: pixabay
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что страна направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишут РИА Новости.
"Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера", – говорится в заявлении премьера.
Ранее сообщалось, что за год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов.
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