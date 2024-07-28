Малайзия решила вступить в БРИКС и отправила заявку

Фото: pixabay

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что страна направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение, сообщает Zakon.kz.

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