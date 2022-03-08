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19:21 08.03.2022

Япония опасается последствий мощного извержения вулкана в Папуа – Новой Гвинее

магма Фото: pixabay
Японские метеорологи изучают, может ли извержение спровоцировать появление цунами и охватить территорию Японии, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, вулкан на острове Манам выбросил в воздух столб пепла высотой до 15 тыс. м.

По данным консультационного совета по вулканическому пеплу в Дарвине (Австралия), после выброса пепла и газа вулканическая деятельность остается незначительной, роста активности не зафиксировано.

Манам, расположенный на одноименном острове в 13 км от северного побережья Папуа – Новой Гвинеи, недалеко от города Богия, является одним из самых активных вулканов Папуа – Новой Гвинеи. Последнее его извержение было зафиксировано в 2013 году. На острове проживают, по данным переписи 2005 года, около 11 тыс. человек.

Елена Беляева
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