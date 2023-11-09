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У Японии появился новый остров после извержения подводного вулкана

новый остров в Японии Фото: pixabay
В результате извержения подводного вулкана в 1200 км к югу от Токио Япония получила еще один остров в дополнение к своей впечатляющей коллекции, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, крошечный остров появился после серии извержений, начавшихся в октябре в районе острова Ивото, входящего в цепь островов Огасавара в западной части Тихого океана, сообщает The Guardian.

Доцент Института исследования землетрясений при Токийском университете Фукаси Маэно сообщил, что извержения образовали сушу диаметром около 100 метров.

Остров Ивото расположен рядом с другим новым островом, образовавшимся в результате извержения в 2021 году. Остров Ивото назывался Иводзима до 2007 года.

По словам Маэно, недавнее образование острова является доказательством возобновления магматической активности в этом районе. Новый остров может увеличиться в размерах и изменить форму, если извержения продолжатся, но так же может и исчезнуть под водой. Острова, образовавшиеся подобным образом в этом районе в 1904, 1914 и 1986 годах, исчезли в результате эрозии.

Новые острова, состоящие из пепла и обломков горных пород, могут не выдержать постоянных ударов волн, но продолжающаяся вулканическая активность может привести к образованию потоков лавы, которые в итоге сформируют более твердую и прочную поверхность.

В начале 2023 года географы заявили, что Японский архипелаг, который ранее считался состоящим из четырех основных островов и около 6 тыс. гораздо более мелких и в основном необитаемых, на самом деле состоит из вдвое большего числа островов. Используя технологию цифрового картографирования, Управление геопространственной информации Японии сообщило, что всего было обнаружено 14 125 островов – на 7273 больше, чем считалось ранее.

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