Врач перечислила опасные болезни, которые развиваются бессимптомно

В интервью 5-tv специалист рассказала, что истинная причина возникновения артериальной гипертензии так и не выявлена, однако хорошо описаны факторы, приводящие к такому состоянию.

Факторы риска – ожирение, повышенное употребление соли и алкоголя, малоподвижный образ жизни, наследственность и возраст. Чем старее человек – тем выше шансы, что у него высокое давление. Необходимо ли его снижать? Обязательно! Потому что высок риск возникновения инсультов, инфарктов и внезапной смерти, – подчеркнула эксперт.

Медик заметила, что человеку, предрасположенному к гипертензии, стоит тщательно следить за давлением. Проверять его стоит минимум раз в год, а еще лучше – ежемесячно или еженедельно. Особенно это касается людей старше 40 лет.

Незаметно происходит и заражение вирусами гепатитов B и C. Речь идет не только о риске инфицирования при переливании крови или постановке уколов. Это может произойти и дома: если чистить зубы одной щеткой с больным человеком или пользоваться бритвой последнего; и в салонах красоты – при использовании мастерами нестерильных инструментов; не исключен и половой путь передачи инфекции.

Гепатиты B и C – это поражение печени, которое вызывают вирусы. Заболевание чаще всего протекает бессимптомно до тех пор, пока не возникнет тяжелое поражение. К счастью, гепатит B с успехом можно профилактировать с помощью вакцинации. Но против гепатита C вакцину пока не изобрели, – заявила Родченкова.

Врач-терапевт рекомендовала для собственного спокойствия сдавать кровь на анализ не реже одного раза в год.

К категории опасных заболеваний, которые развиваются бессимптомно, относится также остеопороз. Родченкова уточнила, что при нем повышается ломкость костей. Так, даже самый незначительный ушиб может обернуться серьезными последствиями.

В группу риска входят люди старше 65 лет, женщины, вошедшие в период менопаузы, пациенты, долгое время употребляющие глюкокортикостероидные препараты (вроде преднизолона), и те, кто страдает ревматоидным артритом, граждане с низкой массой тела, а также курильщики.

Самое опасное из всех возможных «тихих» заболеваний — онкопатология. На первоначальных стадиях рак практически невозможно диагностировать, о каком бы органе и участке тела не шла речь. Поэтому рекомендуется проверяться максимально – родинки, кишечник, щитовидную железу, мозг и так далее.