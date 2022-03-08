Проблемы с речью и боли в ногах могут говорить о повышенном холестерине – эксперт

Как пишет 5-tv.ru, среди нетипичных проявлений высокого уровня холестерина – головокружение. Кроме того, в этот список входят боли в ногах даже при небольших нагрузках и традиционной ходьбе, сердечные боли, стенокардия, одышка, внезапная общая слабость, нарушение равновесия и проблемы с речью. Также у некоторых людей наблюдаются «жировые пятна» под кожей век.

Как отмечается, при избытке холестерина в крови он может скапливаться в глазах, что приводит к риску дегенерации желтого пятна, окклюзии вен сетчатки или роговичной дуги.

Чтобы предотвратить повышение уровня холестерина, врачи и ученые рекомендуют соблюдать здоровый образ жизни, а также правильно питаться. К примеру, ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи, продукты, богатые клетчаткой, кисломолочные продукты, до трех раз в неделю – рыбу и морепродукты.