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23:37 08.03.2022

Проблемы с речью и боли в ногах могут говорить о повышенном холестерине – эксперт

наука Фото: pixabay
Медики предлагают регулярно проводить домашний сбор анамнеза, чтобы определить повышенный уровень холестерина и обезопасить себя от возможной закупорки сосудов, инфаркта, инсульта и перемежающейся хромоты, передает Zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru, среди нетипичных проявлений высокого уровня холестерина – головокружение. Кроме того, в этот список входят боли в ногах даже при небольших нагрузках и традиционной ходьбе, сердечные боли, стенокардия, одышка, внезапная общая слабость, нарушение равновесия и проблемы с речью. Также у некоторых людей наблюдаются «жировые пятна» под кожей век.

Как отмечается, при избытке холестерина в крови он может скапливаться в глазах, что приводит к риску дегенерации желтого пятна, окклюзии вен сетчатки или роговичной дуги.

Чтобы предотвратить повышение уровня холестерина, врачи и ученые рекомендуют соблюдать здоровый образ жизни, а также правильно питаться. К примеру, ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи, продукты, богатые клетчаткой, кисломолочные продукты, до трех раз в неделю – рыбу и морепродукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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