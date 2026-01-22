Четыре знака зодиака ждет крайне приятный сюрприз до конца недели

До 25 января четыре знака зодиака ощутят самые яркие и значимые астрологические изменения. Текущая неделя становится ключевым поворотным моментом для них, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, эти знаки получат особый импульс, позволяющий реализовать свои усилия и получить ощутимые результаты.

Рак

Используйте энергию общения, личной силы и трансформации, чтобы открыть новую главу с любимым человеком, партнером по работе или другом. Взаимодействие Марса и Меркурия с Ураном, Сатурном и Нептуном добавляет неделю возможностей для укрепления отношений и личного развития.

Лев

Для Льва недавнее время было посвящено планированию и заботе о себе, так как в вашем шестом доме повседневной жизни происходило много событий. На этой неделе ситуация изменится: 23 января Солнце соединяется с Плутоном, открывая возможность смелых шагов и реализации желаний совместно с важным для вас человеком.

Козерог

19 января Солнце переходит во второй дом доходов, а гармония Меркурия и Марса с другими планетами стимулирует креативность, нестандартные решения и уверенные действия. Эта неделя благоприятна для реализации планов и воплощения смелых идей.

Водолей

19 января Солнце входит в ваш знак, открывая новый этап с масштабными преобразованиями на оси идентичности и отношений. 20 января Меркурий усиливает способность уверенно и прямо выражать свои мысли, а с приходом Марса 23 января появляется попутный ветер для реализации проектов, которые действительно важны и интересны.

Ранее стало известно, что трем знакам зодиака крупно повезет в конце января.