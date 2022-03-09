«Бавария» и «Ливерпуль» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов
В одном из этих матчей немецкая «Бавария» на своей арене разгромила австрийский «Ред Булл Зальцбург».
За первые полчаса игры немцы забили четыре мяча, три из которых в свой актив записал главный бомбардир хозяев Роберт Левандовски.
Во втором тайме мюнхенский суперклуб еще трижды огорчил вратаря гостей Филиппа Кёна. Австрийцы благодаря Маурицу Кергору сумели забить гол престижа.
В другом противостоянии английский «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально уступил миланскому «Интеру» – 0:1. Единственный мяч в данной игре забил аргентинский форвард гостей Лаутаро Мартинес.
Но в следующий раунд ЛЧ вышли «мерсисайдцы» за счет ранней выездной победы на «Сан-Сиро» – 2:0.
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