Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:27 09.03.2022

«Бавария» и «Ливерпуль» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

Футбол ЛЧ 1/4 финала Фото: Instagram/championsleague
В праздничный день 8 Марта состоялись два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Матчи прошли в Мюнхене и Ливерпуле, сообщает Zakon.kz.

В одном из этих матчей немецкая «Бавария» на своей арене разгромила австрийский «Ред Булл Зальцбург».

За первые полчаса игры немцы забили четыре мяча, три из которых в свой актив записал главный бомбардир хозяев Роберт Левандовски.

Во втором тайме мюнхенский суперклуб еще трижды огорчил вратаря гостей Филиппа Кёна. Австрийцы благодаря Маурицу Кергору сумели забить гол престижа.

В другом противостоянии английский «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально уступил миланскому «Интеру» – 0:1. Единственный мяч в данной игре забил аргентинский форвард гостей Лаутаро Мартинес.

Но в следующий раунд ЛЧ вышли «мерсисайдцы» за счет ранней выездной победы на «Сан-Сиро» – 2:0.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
УЕФА
Александр Герлиц обратился к казахстанцам
08.03.2022
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана
08.03.2022
Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде
08.03.2022
Гололед и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все