«Бавария» и «Ливерпуль» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

В одном из этих матчей немецкая «Бавария» на своей арене разгромила австрийский «Ред Булл Зальцбург».

За первые полчаса игры немцы забили четыре мяча, три из которых в свой актив записал главный бомбардир хозяев Роберт Левандовски.

Во втором тайме мюнхенский суперклуб еще трижды огорчил вратаря гостей Филиппа Кёна. Австрийцы благодаря Маурицу Кергору сумели забить гол престижа.

В другом противостоянии английский «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально уступил миланскому «Интеру» – 0:1. Единственный мяч в данной игре забил аргентинский форвард гостей Лаутаро Мартинес.

Но в следующий раунд ЛЧ вышли «мерсисайдцы» за счет ранней выездной победы на «Сан-Сиро» – 2:0.

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