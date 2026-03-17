Известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
К печали фанатов норвежских викингов "Будё‑Глимт" крупно проиграл, имея три мяча домашнего преимущества и не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Никита Хайкин совершил девять спасений, но "Спортинг" оказался слишком силен.
Таким образом "Спортинг" впервые с 1983 года сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.
ПСЖ с Матвеем Сафоновым второй раз разгромил "Челси" со счетом 3:0. Дубль Винисиуса помог "Реалу" победить "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и выйти в следующий раунд. "Арсенал" после ничьей в первой игре отправил в ворота "Байера" два мяча в ответном поединке – 2:0.
Результаты игрового дня в Лиге чемпионов.
16 марта Дастан Сатпаев добыл победу "Кайрату" над "Актобе" в матче КПЛ-2026.