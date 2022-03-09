Ученые раскрыли влияние коронавируса на мозг

По информации The Daily Mail, добровольцы прошли через два сканирования мозга. У тех, кто переболел коронавирусом, объем мозга сократился сильнее.

По данным исследования, такое влияние инфекции на мозг не зависит от степени тяжести заболевания.

COVID-19 не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда, – говорится в исследовании.