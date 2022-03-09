09:28 09.03.2022
Ученые раскрыли влияние коронавируса на мозг
Фото: pixabay
Британские ученые из Оксфордского университета доказали, что коронавирус вызывает уменьшение объема мозга. В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 человек переболел COVID-19, передает Zakon.kz.
По информации The Daily Mail, добровольцы прошли через два сканирования мозга. У тех, кто переболел коронавирусом, объем мозга сократился сильнее.
По данным исследования, такое влияние инфекции на мозг не зависит от степени тяжести заболевания.
COVID-19 не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда, – говорится в исследовании.