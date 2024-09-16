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Негативное влияние беременности на мозг выявили ученые

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 01:12 Фото: pixabay
Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что беременность ведет к долгосрочному уменьшению объема серого вещества в мозге женщины, сообщает Zakon.kz.

Эксперты наблюдали жительницей Калифорнии, забеременевшей после процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), пишет Nature Neuroscience. Ее мозг измеряли с помощью магнитно-резонансного томографа за три недели до зачатия, несколько раз в разные периоды беременности и в первые два года после рождения ребенка.

Согласно результатам исследования, беременность приводит к небольшому, но значительному уменьшению объема серого вещества в мозге (на 2-5%). Особенно это заметно в некоторых частях гиппокампа (6-8%), хвостатом ядре и областях коры, отвечающих за внимание и эмоции.

Также сообщается, что эти изменения в структуре мозга постепенно становились более заметными в процессе беременности и сохранялись после родов. В то же время, объем белого вещества значительно увеличивался в первом и втором триместрах, но вернулся к исходным значениям уже после рождения ребенка.

Ранее Zakon.kz поговорил о самых важных аспектах деликатной темы о ранней беременности и родах с главным внештатным детским гинекологом Министерства здравоохранения РК Еленой Лущаевой.

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