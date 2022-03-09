Пленарное заседание Мажилиса – 9 марта 2022 года

Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам связи» (первое чтение).

Проект закона РК «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации».

Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка» (второе чтение).

Также рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».