10:00 09.03.2022
Пленарное заседание Мажилиса – 9 марта 2022 года
Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан началось пленарное заседание. На пленарном заседании депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.
Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам связи» (первое чтение).
Проект закона РК «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации».
Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка» (второе чтение).
Также рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».