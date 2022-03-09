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Законодательство РК
10:00 09.03.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 9 марта 2022 года

мажилис Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан началось пленарное заседание. На пленарном заседании депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

  • Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам связи» (первое чтение).

  • Проект закона РК «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации».

  • Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка» (второе чтение).

Также рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».

Анастасия Стативкина
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