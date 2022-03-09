Как подать заявку на услуги индивидуального помощника инвалидам
Услуги индивидуального помощника предоставляются за счет средств государственного бюджета.
Для этого инвалиды первой группы, имеющие затруднение в передвижении, или их законные представители, либо лица, получившие от инвалида доверенность на право оформления документов, предоставляют по месту жительства заявление с приложением необходимых документов через:
отделения Госкорпорации «Правительство для граждан»;
управления занятости и социальной защиты городов Нур-Султана и Шымкента, Управление социального благосостояния города Алматы, городские, районные отделы занятости и социальных программ;
веб-портал «электронного правительства»;
абонентское устройство сотовой связи – проактивная услуга.
При этом заявление не требуется при оформлении через проактивную услугу.
Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения:
документ, удостоверяющий личность;
об установлении инвалидности;
о разработанных мероприятиях в ИПР.
При отсутствии сведений в информационных системах к заявлению прилагаются копии документов на бумажном носителе.
После сличения с представленными подлинниками копии документов свидетельствуются сотрудником, принявшим заявление. Затем выдается расписка о приеме соответствующих документов или талон, оригиналы документов возвращаются заявителю.
Специалист горуправления, отдела занятости регистрирует заявления в электронном журнале очереди автоматизированной информационной системы «Е-Собес» в порядке их поступления.
При этом услуга индивидуального помощника приостанавливается на период стационарного лечения и нахождения на полном государственном обеспечении инвалида.
Полный текст приказа можно посмотреть здесь.
Документ вводится в действие с 15 марта 2022 марта.