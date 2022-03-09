Как подать заявку на услуги индивидуального помощника инвалидам

Услуги индивидуального помощника предоставляются за счет средств государственного бюджета.

Для этого инвалиды первой группы, имеющие затруднение в передвижении, или их законные представители, либо лица, получившие от инвалида доверенность на право оформления документов, предоставляют по месту жительства заявление с приложением необходимых документов через:

отделения Госкорпорации «Правительство для граждан»; управления занятости и социальной защиты городов Нур-Султана и Шымкента, Управление социального благосостояния города Алматы, городские, районные отделы занятости и социальных программ; веб-портал «электронного правительства»; абонентское устройство сотовой связи – проактивная услуга.

При этом заявление не требуется при оформлении через проактивную услугу.

Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения:

документ, удостоверяющий личность;

об установлении инвалидности;

о разработанных мероприятиях в ИПР.

При отсутствии сведений в информационных системах к заявлению прилагаются копии документов на бумажном носителе.

После сличения с представленными подлинниками копии документов свидетельствуются сотрудником, принявшим заявление. Затем выдается расписка о приеме соответствующих документов или талон, оригиналы документов возвращаются заявителю.

Специалист горуправления, отдела занятости регистрирует заявления в электронном журнале очереди автоматизированной информационной системы «Е-Собес» в порядке их поступления.

При этом услуга индивидуального помощника приостанавливается на период стационарного лечения и нахождения на полном государственном обеспечении инвалида.

Полный текст приказа можно посмотреть здесь.

Документ вводится в действие с 15 марта 2022 марта.