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Законодательство РК
09:48 09.03.2022

Как подать заявку на услуги индивидуального помощника инвалидам

правила предоставления индививидуального помощника инвалидам Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 28 февраля 2022 года утвердил Правила предоставления социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, сообщает Zakon.kz.

Услуги индивидуального помощника предоставляются за счет средств государственного бюджета.

Для этого инвалиды первой группы, имеющие затруднение в передвижении, или их законные представители, либо лица, получившие от инвалида доверенность на право оформления документов, предоставляют по месту жительства заявление с приложением необходимых документов через:

  1. отделения Госкорпорации «Правительство для граждан»;

  2. управления занятости и социальной защиты городов Нур-Султана и Шымкента, Управление социального благосостояния города Алматы, городские, районные отделы занятости и социальных программ;

  3. веб-портал «электронного правительства»;

  4. абонентское устройство сотовой связи – проактивная услуга.

При этом заявление не требуется при оформлении через проактивную услугу.

Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения:

  • документ, удостоверяющий личность;

  • об установлении инвалидности;

  • о разработанных мероприятиях в ИПР.

При отсутствии сведений в информационных системах к заявлению прилагаются копии документов на бумажном носителе.

После сличения с представленными подлинниками копии документов свидетельствуются сотрудником, принявшим заявление. Затем выдается расписка о приеме соответствующих документов или талон, оригиналы документов возвращаются заявителю.

Специалист горуправления, отдела занятости регистрирует заявления в электронном журнале очереди автоматизированной информационной системы «Е-Собес» в порядке их поступления.

При этом услуга индивидуального помощника приостанавливается на период стационарного лечения и нахождения на полном государственном обеспечении инвалида.

Полный текст приказа можно посмотреть здесь.

Документ вводится в действие с 15 марта 2022 марта.

Лариса Черненко
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