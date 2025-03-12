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Право

Предоставление услуг индивидуального помощника лицам с инвалидностью: внесены изменения

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, инвалидная коляска, табличка инвалид, знак инвалида, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 09:28 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 28 февраля 2025 года внесла изменения в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что индивидуальным помощником не может быть лицо, имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения: туберкулез с бактериовыделением (БК+), инфекционные заболевания кожи и волос, венерические болезни. 

Указывается, что обеспечение услугами индивидуального помощника приостанавливается на период стационарного лечения в медицинской организации, в реабилитационном центре, в санаторно-курортной организации, нахождения на полном государственном обеспечении.

Заявитель на портале оформляет и направляет поставщику заказ услуги индивидуального помощника с одновременным подписанием заявления на возмещение поставщику гарантированной суммы.

Оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы через государственную корпорацию.

При этом за счет средств местных исполнительных органов или иных юридических лиц сверх гарантированной суммы исчисляются и перечисляются обязательные социальные отчисления ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в госуслуги в сфере психолого-педагогической поддержки особенных детей.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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