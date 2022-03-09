В ВКО возможен сход лавин

В связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и повышением температурного фона (дневное время) в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. ДЧС ВКО

Особо опасными участками вдоль автодорог являются: Усть-Каменогорск – Самарское;

Усть-Каменогорск – Зыряновск;

Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное;

Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи);

Катон-Карагай – Рахмановские ключи;

на горе «Зубовская», района Алтай.

ДЧС ВКО рекомендует:

- учитывайте прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре;

- не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.

Как действовать во время схода лавины:

- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру «112».

Стоит отметить, что вечером 6 марта лавина перекрыла дорогу в Катон-Карагайском районе. Жертв и пострадавших нет.