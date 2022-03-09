В ВКО возможен сход лавин
В связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и повышением температурного фона (дневное время) в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. ДЧС ВКО
Особо опасными участками вдоль автодорог являются:
Усть-Каменогорск – Самарское;
Усть-Каменогорск – Зыряновск;
Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное;
Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи);
Катон-Карагай – Рахмановские ключи;
на горе «Зубовская», района Алтай.
ДЧС ВКО рекомендует:
- учитывайте прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре;
- не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.
Как действовать во время схода лавины:
- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.
При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру «112».
Стоит отметить, что вечером 6 марта лавина перекрыла дорогу в Катон-Карагайском районе. Жертв и пострадавших нет.