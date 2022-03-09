Известный айтыскер Аманжол Алтай принес присягу депутата Мажилиса

Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и Независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата. Аманжол Алтай

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему успехов.

Он будет работать в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса.