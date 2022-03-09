Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:15 09.03.2022

Известный айтыскер Аманжол Алтай принес присягу депутата Мажилиса

Аманжол Алтай Фото: Facebook/Серик Аксункар
Известный айтыскер Аманжол Алтай дал присягу на заседании Мажилиса. Он поклялся верно служить народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и Независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата.Аманжол Алтай 

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему успехов.

Он будет работать в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса.

Аманжол Дюйсенбайулы – казахстанский ученый, филолог, поэт-импровизатор, мастер айтыса, заслуженный деятель Казахстана. Он имеет большой опыт работы в преподавательской деятельности, внес большой вклад в популяризацию духовно-культурных ценностей, национального искусства, а также в развитие гуманитарной науки и образования. Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Джамиля Нурманбетова
Тамила Языкова
Мажилис AMANAT Казахстан
Александр Герлиц обратился к казахстанцам
08.03.2022
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана
08.03.2022
Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде
08.03.2022
Гололед и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все