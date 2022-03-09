10:15 09.03.2022
Известный айтыскер Аманжол Алтай принес присягу депутата Мажилиса
Фото: Facebook/Серик Аксункар
Известный айтыскер Аманжол Алтай дал присягу на заседании Мажилиса. Он поклялся верно служить народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и Независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата.Аманжол Алтай
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему успехов.
Он будет работать в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса.
Аманжол Дюйсенбайулы – казахстанский ученый, филолог, поэт-импровизатор, мастер айтыса, заслуженный деятель Казахстана. Он имеет большой опыт работы в преподавательской деятельности, внес большой вклад в популяризацию духовно-культурных ценностей, национального искусства, а также в развитие гуманитарной науки и образования. Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Джамиля Нурманбетова