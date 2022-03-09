В Казахстане операторам повысят штрафы за плохой интернет

По словам члена Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Жанны Тельпекбаевой, в период пандемии и перехода населения на удаленный режим работы возросла значимость качества предоставляемых услуг связи. Она отметила, что от граждан поступает все больше жалоб на качество интернета.

Так, по статье 637 Кодекса об административных правонарушениях штраф для субъектов крупного предпринимательства за плохие услуги сейчас составляет 100 МРП, а за повторное нарушение, совершенное в течение года, – 200 МРП.

При этом субъект крупного предпринимательства при признании факта нарушения имеет право оплатить штраф в размере 50%, то есть 50 или 100 МРП. И зачастую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование. В конечном итоге все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объеме. Жанна Тельпекбаева

Депутат подчеркнула, что законопроект позволит усилить ответственность операторов за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих техническим параметрам.