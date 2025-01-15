Ответственность за коррупцию хотят ужесточить в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 15 января 2024 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия коррупции, а также сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов внес на рассмотрение законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции".

"Первым законопроектом поправки вносятся в 3 кодекса и 5 законов. Вторым законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Большая часть поправок направлена на реализацию Концепции антикоррупционной политики до 2026 года, утвержденной указом президента РК", – озвучил он.

По его словам, вводится публичный реестр коррупционеров.

"Это профилактический инструмент. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции. В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор. Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости", – рассказал Улан Саркулов.

Он отметил, что реестр будет размещаться на сайте агентства, и в него будут включаться лица, которые будут осуждены уже после введения в действие закона, так как согласно Закону РК "О правовых актах", законы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют.

"Второе. Для регламентации выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе Закон РК "О противодействии коррупции" дополняется новой главой "Конфликт интересов". В данной главе предусмотрены обязанности госслужащих и их руководителей при наличии конфликта интересов. Так, сообщения о конфликте интересов или информацию о конфликте интересов, полученную из других источников, будут рассматривать в госорганах уполномоченные по этике, в квазигосударственных организациях – антикоррупционные комплаенс-службы, а при их отсутствии – кадровые службы", – дополнил Улан Саркулов.

С его слов, указанные подразделения по итогам рассмотрения сообщения будут предоставлять руководству органа или организации рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов или заключение об отсутствии конфликта интересов.

"При наличии конфликта интересов руководство госоргана или организации обязано будет в течение 10 рабочих дней со дня получения рекомендации принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе отстранить служащего от исполнения должностных обязанностей в той части, где возник конфликт интересов, и поручить другому лицу рассмотрение соответствующего заявления, поручения, документа и тому подобное. Первый руководитель госоргана или организации обязан своевременно делегировать свои полномочия для объективного принятия решения по вопросу, по которому у него возник конфликт интересов, своему заместителю или иному уполномоченному лицу", – рассказал Улан Саркулов.

Также законопроекты предусматривают ведение уголовной ответственности за обещание и предложение взятки. Первый замглавы Антикора подчеркнул, что это одна из ключевых инициатив законопроекта.

"Четвертое. Совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации. Поправки направлены на исполнение поручения главы государства по искоренению бытовой коррупции, озвученного в его послании от 1 сентября 2021 года. Регулярные социологические замеры показывают, что граждане сталкиваются с незаконными действиями, вымогательствами вознаграждений в ЦОНах, больницах, вузах, банках и так далее", – продолжил Улан Саркулов.

Он заявил, что для эффективного расследования дела по ст. 247 ("Получение незаконного вознаграждения") УК РК должен применятся весь арсенал оперативно-розыскной деятельности, задействованный при проведении досудебного расследования по ст. 366 ("Получение взятки") УК РК.

"По-другому их тяжело выявить и из-за этого у населения складывается мнение о безнаказанности. Поэтому законопроектом предусмотрены поправки в Закон РК "Об ОРД", предоставляющие возможность проведения специальных оперативных мероприятий в целях выявления фактов получения незаконного вознаграждения при наличии признаков вымогательства. Также Уголовный кодекс РК дополняется новой статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения. Это позволит по аналогии со взяточничеством привлекать не только берущих, но и дающих незаконное вознаграждение", – озвучил Улан Саркулов.

Помимо этого, предусмотрено совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции.

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