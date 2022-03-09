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11:44 09.03.2022

Цены на взлет: авиабилеты стали дороже в Казахстане

цены на авиауслуги Фото: pixabay
В 2022 году услуги авиакомпаний в Казахстане обходятся пассажирам сразу на 18% дороже, чем годом ранее. Тем временем, как отмечают специалисты, сектор авиаперевозок и логистики страны готовится к переменам, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Finprom.kz уточняют: цены на услуги пассажирского воздушного транспорта в Казахстане по итогам февраля 2022 года выросли в годовой динамике на 17,7%.

В большинстве регионов страны удорожание в секторе было весьма значительным.

Заметнее всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области – сразу на 45,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (на 43,2%) и Туркестанская (на 34,8%) области, – заявили эксперты.

В то же время в двух регионах – Акмолинской и Северо-Казахстанской областях — цены не изменились, а в Павлодарской и Жамбылской областях даже снизились на 14,2% и 22,2%, соответственно.

Как отмечают исследователи, доходы авиакомпаний в январе 2022 года составили 20,9 млрд тг, плюс 6,6% за год в деньгах.

Большая часть доходов традиционно пришлась на пассажироперевозки: 20,4 млрд тг. Доход от грузоперевозок составил 534,8 млн тг, от сдачи в аренду транспортных средств с водителем — 215 млн тг.

Кроме того, аналитики утверждают, что на фоне ситуации в Украине и санкций мирового сообщества против России часть потока воздушного движения уже перенаправлена из Черноморского региона на территорию Казахстана.

Пропускная способность аэронавигационной системы РК позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений, подчеркнули в МИИР РК.

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Анастасия Московчук
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