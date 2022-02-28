Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран

В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств, – говорится в сообщении Росавиации.

Как отмечает ведомство, полеты могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Список стран выглядит так: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания + Гренландия + Фарерские острова+ Территориальное море, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония.

Напомним, что Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России.

Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Ограничения были введены после начала спецоперации России в Украине.