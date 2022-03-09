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11:51 09.03.2022

Названы регионы Казахстана с плохим интернетом

регионы с плохим интернетом Фото: pixabay
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек назвал регионы Казахстана, где самый плохой интернет, передает корреспондент Zakon.kz.
Самый худший интернет в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Потому что в Карагандинской области казахский мелкосопочник и туда очень сложно довести интернет из-за сложного рельефа. То же самое в Восточно-Казахстанской области, но там горы.Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек

Он добавил, что спутники One Web, Starlink позволят провести в эти регионы качественный интернет.

Напомним, в Казахстане планируют увеличить штрафы для операторов за плохой интернет и проблемы со связью. Мажилис уже одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи.

Тамила Языкова
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