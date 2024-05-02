В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал, как будут решать проблему с качеством связи и интернета в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Асхата Оразбека, в рамках проекта "Доступный интернет" министерство планирует вывести на рынок новых малых и средних операторов связи. В ведомстве считают, что это создаст конкурентный рынок, где малый бизнес будет работать без оглядки на монополистов.

"Что касается мобильной связи, у нас есть доминант в лице группы компаний "Казахтелеком" и один независимый оператор мобильной связи – Beeline. На текущий момент происходит продажа "Мобайл Телеком-Сервиса" частному инвестору и на рынке будет три оператора", – рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.

Кроме того, в рамках закона по вопросам связи, цифровизации и улучшения инвестиционного климата министерство начнет регулировать виртуальных мобильных операторов. Идея в том, что небольшие операторы за счет того, что МЦРИАП будет предоставлять им необходимую инфраструктуру, будут снижать тарифы на свои услуги.

"Таким образом сервисы виртуальных мобильных операторов, на мой взгляд, должны оказаться дешевле, чем сервисы текущих операторов. Естественно, они будут платить за аренду инфраструктуры и, наверное, существенной разницы не будет, но разница в качестве точно появится. Сроки стоят на 2027 год", – заявил Асхат Оразбек.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек сообщил, что для торговых центров в Казахстане введут новое правило. Теперь они должны будут обеспечивать посетителей качественной Wi-Fi-сетью.

