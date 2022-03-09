Изменение климата может удвоить смертность на Земле от погодных аномалий – исследование

В отчете исследователей из университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Рединга сказано, что смертность, связанная с изменением температуры климата в регионах, где в самые жаркие дни года она увеличится на 42% при сценарии потепления на 2°C (по сравнению с доиндустриальным уровнем), может повысить риск смертности с нынешнего уровня до 117 смертей в день (в среднем за 10 самых жарких дней года – до около 166 смертей в день). Это говорит о важности удержания планки глобального потепления не ниже уровня 2°C.

Причиной этому станут последствия экстремальных погодных явлений: волны жары, продолжительные засухи и прочие погодные аномалии. К такому выводу пришла научный сотрудник университетского колледжа Лондона (UCL) Кэтти Хуан, сообщает пресс-служба вуза.

Большая часть этого прироста (смертности. – Прим. ред.) будет связана с учащением и усилением волн жары, однако дальнейшее увеличение среднегодовых температур приведет к тому, что люди начнут чаще умирать и в обычные летние дни. Это сильно затруднит прогнозирование того, как поменяется ситуация в будущие столетия, если средняя температура вырастет еще на 1°C . Ведущий специалист, автор открытия, доктор наук Кэтти Хуанг

Она отметила, что под последствиями глобального потепления, так называемых экстремальных погодных явлений, подразумеваются периоды аномально высоких температур зимой, волн жары – летом, недельные проливные дожди, засухи и прочие погодные феномены на Земле.

По данным специалистов, частота подобных явлений в будущем будет только расти, и они будут наблюдаться на большей территории Земли. Врачи уверены, что это приведет к резкому увеличению смертности, а также к учащению случаев развития различных хронических заболеваний, чаще всего сердечно-сосудистой системы и легких.

Хуанг и ее коллеги составили детальный прогноз, который наглядно показывает, каким образом в ближайшие десятилетия в этой связи будет меняться уровень смертности. Для примера ученые изучили изменения показателей смертности в Англии и на территории Уэльса за прошлые годы и сопоставили эти данные с текущими прогнозами по тому, как будет меняться климат Земли в ближайшее столетие.

Расчеты показали, что каждый дополнительный градус потепления непропорционально сильно повышал число смертей, связанных с волнами жары и другими погодными аномалиями. В частности, при увеличении средней температуры на Земле на 2°C этот показатель почти не поменяется, тогда как повышение температуры еще на 1°C поднимает его значение на 75%.

Кроме того, при увеличении среднегодовой температуры на 6°C число смертей, связанных с волнами жары, увеличится, как минимум, в 2,75-3 раза. При этом специалисты подчеркивают, что в таком случае они не смогут дать точных прогнозов, так как при столь сильном потеплении климата на здоровье человека начнут негативно сказываться и обычные жаркие летние дни.

Данные, полученные в ходе эксперимента, необходимо учитывать при оценке влияния глобального потепления на здоровье и благополучие жителей всех стран мира, считает Хуанг, в том числе и государств умеренного климатического пояса, которые ранее считались относительно слабо уязвимыми для такого воздействия глобального потепления.