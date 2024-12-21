#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Наука и технологии

Изменение климата влияет на частоту землетрясений – исследование

землетрясение, ученые, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 16:18 Фото: pixabay
Ученые университета штата Колорадо связали изменения климата с увеличением частоты землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Анализ разломов в горах Сангре-де-Кристо в южном Колорадо показал, что таяние ледников после последнего ледникового периода могло усиливать сейсмическую активность. Результаты опубликованы в журнале Geology.

"Во время последнего ледникового периода ледники оказывали значительное давление на разломы вдоль горного хребта, ограничивая их движение. Однако с отступлением ледников нагрузка уменьшилась, что привело к увеличению скольжения вдоль разлома. Это свидетельствует о том, что в условиях потепления климата и дальнейшего отступления ледников сейсмическая активность в подобных регионах может возрастать", – говорится в исследовании.

Для изучения этого явления ученые использовали данные дистанционного зондирования и полевые наблюдения. Они реконструировали расположение ледников в прошлом и рассчитали их давление на разломы, используя модели распределения нагрузки. Кроме того, были измерены смещения разломов с помощью высокоточных GPS-инструментов, что позволило точно определить изменение скорости скольжения.

Результаты показали, что после таяния ледников скорость смещения вдоль разломов увеличилась в пять раз по сравнению с периодом, когда регион был покрыт льдом.

"Эта динамика связана с процессами тектонического отскока, при которых движение разломов ускоряется, компенсируя нагрузку, снятую с поверхности. Аналогичные процессы могут происходить и в других регионах с отступающими ледниками", – убеждены ученые.

Исследование также выявило, что периоды повышенной активности землетрясений могут чередоваться с длительными интервалами покоя. Это указывает на важность учета изменений ледников и водных нагрузок при анализе сейсмических записей и прогнозировании сейсмических рисков в будущем.

Ранее ученые Университета Ватерлоо заявили, что большинство экспертов по климату ожидают сильного повышения глобальной температуры к концу века, которое значительно превысит целевые показатели Парижского соглашения.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Три ситуации, которые выводят из себя терпеливых людей, назвали ученые
Наука и технологии
14:37, Сегодня
Три ситуации, которые выводят из себя терпеливых людей, назвали ученые
В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии
Наука и технологии
10:17, Сегодня
В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии
Археологи выяснили, почему Стоунхендж перестроили четыре тысячи лет назад
Наука и технологии
08:45, Сегодня
Археологи выяснили, почему Стоунхендж перестроили четыре тысячи лет назад
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: