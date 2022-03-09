Правительство выделит 8,6 млрд тенге из резерва на восстановление объектов, пострадавших от беспорядков

Так, планируется, что средства в сумме 8,6 миллиарда тенге перечислят акиматам Алматинской, Кызылординской областей и городов Алматы, Шымкент в виде:

целевых трансфертов на развитие в сумме 4 666 879 650 тенге на реконструкцию объектов;

целевых текущих трансфертов в сумме 3 933 120 350 тенге на текущий и капитальный ремонт зданий, пострадавших в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.

В частности, Алматы получит на указанные цели 1 786 517 913 тенге, Алматинская область – 5 194 387 020 тенге, Шымкент – 983 096 428 тенге, Кызылординская область – 635 998 639 тенге.

Как следует из пояснительной записки, принятие проекта позволит восстановить объекты, пострадавшие в результате массовых беспорядков.

Выделенные средства акиматы должны использовать до 1 декабря 2022 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 марта.