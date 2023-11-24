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Законодательство РК

Более 31 млрд тенге выделит правительство из резерва на поддержку аграриев

Более 31 млрд выделит правительство из резерва на поддержку аграриев Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "О выделении средств из резерва правительства РК", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству сельского хозяйства РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 31 млрд 375 млн тенге на пополнение уставного капитала АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", - говорится в документе.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, выделение средств из резерва правительства РК на неотложные затраты на увеличение уставного капитала АО "НК "Продкорпорация" необходимо для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса в 2023 году.

"В текущем году в вегетационный период аграрии столкнулись с рядом проблем, связанных с засухой в летние периоды, а также с проливными дождями в августе-сентябре, что сказалось на состоянии посевов и качестве собранного урожая", – говорится в обосновании.

Также в МСХ указали на ряд острых проблем, с которыми столкнулись аграрии:

  • низкие рыночные цены на некачественное зерно;
  • невостребованность сельхозпродукции урожая 2023 года;
  • отсутствие рынков сбыта некондиционного зерна;
  • угроза несвоевременного исполнения обязательств.

Данная ситуация негативно отразилась на финансовом положении аграриев, что ставит под угрозу проведение посевной кампании в 2024 году. Эти вопросы неоднократно поднимались на заседаниях правительства.

"Выделение бюджетных средств из резерва правительства республики на неотложные затраты, предусмотренные в 2023 году, позволит выполнить фермерам договорные обязательства, связанные с уборочными работами урожая 2023 года, и обеспечить их необходимыми финансовыми ресурсами для проведения посевной кампании 2024 года", – резюмировали в Минсельхозе. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане собрали худший урожай пшеницы за три года.

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