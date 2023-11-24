Более 31 млрд тенге выделит правительство из резерва на поддержку аграриев

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "О выделении средств из резерва правительства РК", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству сельского хозяйства РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 31 млрд 375 млн тенге на пополнение уставного капитала АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", - говорится в документе.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, выделение средств из резерва правительства РК на неотложные затраты на увеличение уставного капитала АО "НК "Продкорпорация" необходимо для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса в 2023 году.

"В текущем году в вегетационный период аграрии столкнулись с рядом проблем, связанных с засухой в летние периоды, а также с проливными дождями в августе-сентябре, что сказалось на состоянии посевов и качестве собранного урожая", – говорится в обосновании.

Также в МСХ указали на ряд острых проблем, с которыми столкнулись аграрии:

низкие рыночные цены на некачественное зерно;

невостребованность сельхозпродукции урожая 2023 года;

отсутствие рынков сбыта некондиционного зерна;

угроза несвоевременного исполнения обязательств.

Данная ситуация негативно отразилась на финансовом положении аграриев, что ставит под угрозу проведение посевной кампании в 2024 году. Эти вопросы неоднократно поднимались на заседаниях правительства.

"Выделение бюджетных средств из резерва правительства республики на неотложные затраты, предусмотренные в 2023 году, позволит выполнить фермерам договорные обязательства, связанные с уборочными работами урожая 2023 года, и обеспечить их необходимыми финансовыми ресурсами для проведения посевной кампании 2024 года", – резюмировали в Минсельхозе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.

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