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12:50 09.03.2022

Мажилисмены обратились к руководителям силовых структур

Алматы Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса просят руководителей силовых структур прийти в Парламент и отчитаться о расследовании январских беспорядков в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос мажилисмены направили Генеральному прокурору Берику Асылову, передает корреспондент Zakon.kz.
Недавно наши коллеги побывали в разных регионах, и на этих встречах со стороны общества, активистов, представителей СМИ задавался вопрос, когда будет дана правовая оценка январским событиям. Безусловно, как депутаты мы не имеем права вмешиваться в уголовные дела и давать какую-либо оценку, но, тем не менее, наша задача – донести до соответствующих госструктур пожелания и требования избирателей.Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов

Он отметил, что депутаты в регионах проводили встречи с задержанными, активистами, адвокатами, пострадавшими предпринимателями, военнослужащими, а также собственными глазами увидели разрушенные объекты и здания.

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Мажилисмен Ашимжанов ездил в Алматинскую область и встречался с родителями и родственниками задержанных, которые говорили о применении различных видов пыток.

В социальных сетях очень много информации по этому вопросу. И когда нет официальной, преобладают додумывания и придумывания, распространяются различные слухи. И некоторые внутренние и внешние силы пользуются этим со своей выгодой. Мы понимаем, что расследование идет своим чередом, есть определенные процедуры, но вместе с тем почему нет возможности получить информацию из первоисточника?Жанарбек Ашимжанов

По словам депутата, люди просят ответить на вопросы о том, когда закончится расследование, кто являлся подстрекателем, как обстоят дела с теми, кто находится в изоляторах.

Должны быть предоставлены открытые, четкие и исчерпывающие ответы на эти вопросы. Поэтому соответствующие силовые структуры, руководители госорганов должны прийти в Мажилис и дать исчерпывающие ответы на эти вопросы. Это требование избирателей.Жанарбек Ашимжанов
Тамила Языкова
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