Мажилисмены обратились к руководителям силовых структур

Недавно наши коллеги побывали в разных регионах, и на этих встречах со стороны общества, активистов, представителей СМИ задавался вопрос, когда будет дана правовая оценка январским событиям. Безусловно, как депутаты мы не имеем права вмешиваться в уголовные дела и давать какую-либо оценку, но, тем не менее, наша задача – донести до соответствующих госструктур пожелания и требования избирателей. Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов

Он отметил, что депутаты в регионах проводили встречи с задержанными, активистами, адвокатами, пострадавшими предпринимателями, военнослужащими, а также собственными глазами увидели разрушенные объекты и здания.

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Мажилисмен Ашимжанов ездил в Алматинскую область и встречался с родителями и родственниками задержанных, которые говорили о применении различных видов пыток.

В социальных сетях очень много информации по этому вопросу. И когда нет официальной, преобладают додумывания и придумывания, распространяются различные слухи. И некоторые внутренние и внешние силы пользуются этим со своей выгодой. Мы понимаем, что расследование идет своим чередом, есть определенные процедуры, но вместе с тем почему нет возможности получить информацию из первоисточника? Жанарбек Ашимжанов

По словам депутата, люди просят ответить на вопросы о том, когда закончится расследование, кто являлся подстрекателем, как обстоят дела с теми, кто находится в изоляторах.