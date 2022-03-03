Средневековые явления – Токаев поручил устранить пытки и жестокое обращение

Как сообщается на сайте Акорды, на совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, глава государства представил нового руководителя надзорного ведомства Берика Асылова.

Новость по теме В Казахстане новый Генеральный прокурор

Президент заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение. Генеральной прокуратуре поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным, – говорится в сообщении.

По словам президента, для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением.