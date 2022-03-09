Паралимпиада-2022: история казахстанского призера

Александр мог сейчас спокойно работать в офисе экономистом (по полученной в СКГУ имени Козыбаева специальности), для души заниматься спортом, играть в любительских лигах в волейбол, зимой кататься на лыжах. Его отец работал учителем физкультуры, поэтому спорт для Александра с детства был делом привычным. Наш герой был постоянным участником школьных и районных соревнований в родном Петропавловске.

В 2011 году в жизни Александра случилась беда. Страшное ДТП, в которое попал Герлиц, «принесло» ему инвалидность 3 группы.

В тот период, до 2014 года, я не думал о спорте. Желание вернуться в спорт, только теперь в паралимпийский, пришло после просмотра зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Я видел, как там соревнуются, решил, что у меня тоже может получиться, мышцы должны помнить нагрузки, которые им давал с детства. Но в реальности первые тренировки после столь долгого перерыва мне давались очень нелегко, пришлось заново приучать мышцы к физическим нагрузкам. Бронзовый призер зимней Паралимпиады-2022 Александр Герлиц

Войти в правильный режим Александру помогали тренеры – Иван и Мария Дробязко. Тренировки проходили в родном Петропавловске на лыжной базе, где есть условия и для паралимпийцев, и в клубе «Умит» в отделении лыжных гонок.

Попав в сборную, Александр, по его собственному признанию, тщательно выполнял указания тренерского штаба во главе с Василием Коломийцем, также свою роль сыграли обеспечение современным инвентарем, работа медиков. Так, за три года в ходе упорных и правильных тренировок Александр Герлиц смог стать не просто универсальным паралимпийским лыжником (выступает в классе LW6 – спортсмены, имеющие значительные проблемы с одной рукой, соревнуются стоя), но и четыре раза войти в Топ-7 на дебютных зимних Паралимпийских играх в 2018 году.

На тех Играх золотую медаль в лыжных гонках в спринте выиграл Александр Колядин (выступал в классе LW 4 – спортсмены с протезами ниже или выше колен, соревнуются стоя), но специалисты еще тогда осторожно говорили, что время побед Александра настанет через четыре года, в 2022-м.

Фото: НПК

На зимнюю Паралимпиаду-2022 Александр Герлиц ехал как основной претендент на медаль. Такие надежды болельщиков были небезосновательными – Герлиц на Кубках мира стабильно входит в десятку лучших, а на Кубке мира в Швеции (Остерсунд) занял третье место.

Старт Паралимпиады-2022 в Пекине (если быть точнее, то на трассах Чжанцзякоу) для Александра оказался не самым удачным. В спринтерской гонке в биатлоне Герлиц пришел к финишу 8-м. Но та гонка стала для казахстанца отличной тренировкой перед гонкой на 10 км в биатлоне. В ходе спринта он наверняка сумел в соревновательных условиях проверить свои ощущения во время стрельбы и лыжного хода.

Фото: НПК

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Первые эмоции после финиша – удовлетворение от того, как я прошел гонку, она мне понравилась. Но когда я понял, что у меня большие шансы остаться на третьем месте, то на меня нахлынули эмоции, ощутил счастье, удовлетворение, гордость. Снег здесь, в Чжанцзякоу, очень нескользкий, тяжело по нему ехать. Для смазчиков это головная боль, они сутками тестируют разные варианты смазки для лыж, подбирают наиболее подходящую. Когда стартовал 8 марта, было ощущение, что лыжи не так хорошо едут, как хотелось бы, но когда посмотрел, как едут соперники, заметил, что выкатываю лучше их. Меня это замотивировало, я понял, что мои лыжи сегодня быстрее, чем у многих других спортсменов, и я, конечно, воспользовался этим моментом, выложился на все 100%. Смазчикам команды – заслуженному тренеру РК Виктору Васильеву, старшему тренеру Евгению Рыбинцеву и откатчику Константину Рыбинцеву – огромное спасибо, они свою работу выполнили максимально. Александр Герлиц

8 марта Александр Герлиц выиграл бронзовую медаль, первую для Казахстана на Паралимпиаде-2022 и первую для нашей страны в парабиатлоне (ранее наши соотечественники завоевывали награды зимних Паралимпиад только в лыжных гонках).

Уже на следующий день, 9 марта, Александр Герлиц снова в числе лидеров бьется за медали. Уже в лыжных гонках, в спринте – той самой дисциплине, где 4 года назад «золото» Казахстану принес Колядин. Почетное 5-е место, которое занял Герлиц, – тоже успех.

Я – универсальный спортсмен, бегаю и длинные, и короткие дистанции, как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Я люблю все дистанции. Александр Герлиц

Погода в Чжанцзякоу каждый день преподносит свои сюрпризы, а потому смазчикам приходится постоянно быть начеку.

Когда мы только прилетели, в Чжанцзякоу было очень холодно, дул сильный, пронизывающий ветер. Но сейчас очень тепло, по прогнозу погоды до конца недели температура воздуха может подняться до +19 градусов по Цельсию. Наступает весна, это объяснимо. Александр Герлиц

Конечно, выступление на соревнованиях зависит не только от подготовки и инвентаря, но и условий, в которых живут атлеты.

В целом в олимпийской деревне в Чжанцзякоу все продумано до мелочей, кормят отлично. У нас на столе предлагается много блюд на выбор. Кто-то говорил, что на Играх в Пекине нечего кушать, но я вижу, что каждый может выбрать себе еду по вкусу. Казахстанский паралимпиец Александр Герлиц

За свое выступление на зимней Паралимпиаде Александр Герлиц уже заслужил премию от государства в размере 85 тыс. долларов (75 тыс. долларов за бронзовую медаль и 10 тыс. долларов за занятое 5-е место).

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Александр Герлиц уже получил немало поздравлений как от главы государства, так и от родных и близких. Присоединился к поздравлениям и президент Национального паралимпийского комитета Кайрат Боранбаев.

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Поздравляю Александра Герлица с достойной победой на Паралимпийских играх в Пекине. Александр проявил высокое мастерство и выдержку. Уверен, этот яркий успех вдохновит его и казахстанских паралимпийцев на новые свершения в жизни и спорте. Желаю удачи и всего самого доброго. Президент Национального паралимпийского комитета Кайрат Боранбаев

Но на этом история Александра Герлица на этой Паралимпиаде не заканчивается – впереди еще несколько гонок в биатлоне и лыжах, где все казахстанцы смогут увидеть яркое, красивое выступление соотечественника.