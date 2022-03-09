06:52 09.03.2022
Герлиц получит около 38 млн тенге за первую медаль в Пекине
Фото: НОК
За золотую медаль Олимпийских и Паралимпийских игр казахстанским спортсменам полагается 250 тысяч долларов, за «серебро» – 150 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский спортсмен Александр Герлиц выиграл первую медаль для страны на проходящих в Пекине зимних Паралимпийских играх, сообщает Sports.kz.
Он стал обладателем «бронзы» в биатлонной гонке стоя на средней дистанции. Эта награда стала для страны первой во всем олимпийском и паралимпийском цикле Игр в Пекине 2022 года. На Олимпиаде казахстанская сборная осталась без наград.
За бронзовую медаль Герлиц получит призовые около 38 млн тенге.
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Александр Герлиц обратился к казахстанцам
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