14:47 09.03.2022
WhatsApp вводит новую функцию
Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp вводит новое ограничение для пользователей. Система автоматически помечает часто пересылаемое сообщение и ограничивает число его получателей, передает Zakon.kz.
Как указывается в сообщении, опубликованном на портале WABetaInfo, изменения касаются новой версии мессенджера под номером 2.22.7.2 для Android и относятся к пересылаемым сообщениям более четырех раз.
Если вам понадобится переслать сообщение больше, чем в один групповой чат, то вы должны будете снова выбрать это сообщение и нажать на кнопку «переслать», — отмечается в публикации портала.
Как полагают разработчики, данные ограничения WhatsApp должны защитить пользователей от дезинформации и фейков.
Дата введения новой функции не указана.
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