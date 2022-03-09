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14:47 09.03.2022

WhatsApp вводит новую функцию

мессенджер Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp вводит новое ограничение для пользователей. Система автоматически помечает часто пересылаемое сообщение и ограничивает число его получателей, передает Zakon.kz.

Как указывается в сообщении, опубликованном на портале WABetaInfo, изменения касаются новой версии мессенджера под номером 2.22.7.2 для Android и относятся к пересылаемым сообщениям более четырех раз.

Если вам понадобится переслать сообщение больше, чем в один групповой чат, то вы должны будете снова выбрать это сообщение и нажать на кнопку «переслать», — отмечается в публикации портала.

Как полагают разработчики, данные ограничения WhatsApp должны защитить пользователей от дезинформации и фейков.

Дата введения новой функции не указана.

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Оксана Житникова
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